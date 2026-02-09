Moviola Sassuolo Inter, c’era fuorigioco di Thuram prima del gol di Bisseck? Dubbi sul var, il giudizio dei giornali sull’operato di Chiffi

La schiacciante vittoria dell’Inter al Mapei Stadium, terminata con un rotondo 0-5, non ha esentato la direzione di gara di Daniele Chiffi dall’analisi critica dei principali quotidiani sportivi. Sebbene il risultato non sia mai stato in discussione, la prova del fischietto padovano viene giudicata sufficiente ma con riserva, a causa di un episodio chiave che ha sbloccato il match e che ha evidenziato un “buco” nell’attuale protocollo VAR.

Il nodo del contendere riguarda la rete del vantaggio siglata da Yann Bisseck. Il difensore centrale tedesco dei Nerazzurri ha segnato regolarmente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma le polemiche nascono dall’azione precedente che ha portato al tiro dalla bandierina. Secondo il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese Marcus Thuram sembrava essere in posizione di fuorigioco al momento di avviare l’azione. Tuttavia, poiché dal corner nasce tecnicamente una “nuova azione”, il VAR non ha potuto intervenire per sanare l’errore dell’assistente, che avrebbe dovuto segnalare l’offside in origine. Una situazione definita “da annullare” moralmente, ma inattaccabile proceduralmente.

Nessun dubbio, invece, sul raddoppio firmato dallo stesso Thuram: la posizione del numero 9 della Beneamata era tenuta in gioco dal centrale polacco Sebastian Walukiewicz. Corretta anche la decisione di annullare la rete della bandiera del Sassuolo: il gol dell’incursore norvegese Kristian Thorstvedt è stato invalidato per un fuorigioco millimetrico dell’esterno francese Armand Laurienté (un pezzetto di rotula oltre la linea) nella costruzione della manovra.

Infine, giusta la gestione disciplinare sul poker nerazzurro. Le proteste del portiere kosovaro Arijanet Muric per un presunto fallo (in realtà uno scontro con il compagno di squadra) hanno scatenato la reazione del veterano serbo Nemanja Matic. L’ex Roma, dopo aver perso le staffe, è stato prima ammonito e poi espulso per qualche parola di troppo, macchiando il finale di una gara già compromessa.