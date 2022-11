L’episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Svizzera Camerun

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

84′ – Proteste della Svizzera per un tocco di mano di Aboubakar. L’arbitro lascia correre, così come il VAR. Ammonito Akanji per proteste nell’azione.