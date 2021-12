L’episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Torino Empoli

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 29′ Singo ferma con una evidente trattenuta Di Francesco lanciato a rete al limite dell’area; l’arbitro Colombo inizialmente estrae il cartellino giallo ma viene giustamente richiamato alla On field review dal VAR per convertire il cartellino, trasformandolo in rosso per DOGSO (acronimo inglese che sta per ‘impedire una chiara occasione da gol’, ndr).

