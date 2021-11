Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 30 e giovedì 2 dicembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Turno infrasettimanale nel nostro massimo campionato che prende il via dalle sfide casalinghe di Fiorentina e Atalanta, mentre nel martedì di passione ci sarà spazio anche per una Juve in crisi che non potrà fallire l’appuntamento dell’Arechi. Mercoledì dedicato fortemente alla lotta Scudetto: l’Inter ospita lo Spezia dell’ex Thiago Motta e spera di accorciare su Milan (al cospetto di Sheva) e Napoli (al Mapei contro i neroverdi). Programma che si chiude giovedì con la Lazio di Sarri obbligata al riscatto contro l’Udinese di un Gotti sulla graticola.

Martedì 30 novembre

Fiorentina-Sampdoria 3-1 LIVE (15′ Gabbiadini, 23′ Callejon, 33′ Vlahovic, 45′ Sottil)

Atalanta-Venezia 4-0 LIVE (7′, 13′, 67′ Pasalic, 57′ Koopmeiners)

Salernitana-Juventus ore 20.45

Hellas Verona-Cagliari ore 20.45

Mercoledì 1 dicembre

Inter-Spezia ore 18.30

Bologna-Roma ore 18.30

Sassuolo-Napoli ore 20.45

Genoa-Milan ore 20.45

Giovedì 2 dicembre

Torino-Empoli ore 18.30

Lazio-Udinese ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 35

Milan 32

Inter 31

Atalanta 28

Roma 25

Lazio 21

Fiorentina 21

Juventus 21

Bologna 21

Hellas Verona 19

Empoli 19

Sassuolo 18

Torino 17

Venezia 15

Sampdoria 15

Udinese 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 8

Salernitana 8

ATTIVA SUBITO DAZN PER GUARDARE TUTTA LA SERIE A