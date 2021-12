Allo stadio San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Inter e Spezia si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Inter Spezia 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

4′ Corner per l’Inter – Correa in area, doppio passo e sinistro: la deviazione di Hristov manda la palla in angolo.

10′ Correa ci prova dalla distanza – L’attaccante argentino dal limite cerca il destro a giro, palla che termina di poco a lato.

21′ Tentativo di Sala – Salcedo recupera su Brozovic, palla a Sala che calcia dalla distanza: blocca Handanovic.

26′ Pericoloso Lautaro da fuori – Primo squillo dell’attaccante argentino che incrocia dal limite con il destro: palla di pochissimo a lato.

30′ Primo giallo della partita – Manaj commette fallo su Dumfries.

36′ GOL DELL’INTER – D’Ambrosio serve Lautaro Martinez che con un tacco premia l’inserimento centrale di Gagliardini, destro potente dal dischetto che fredda Provedel.

41′ Kiwior salva su Correa – L’argentino si libera di due avversari in area e calcia di potenza, Kiwior in spaccata manda in angolo.

44′ Giallo per Lautaro – L’attaccante argentino reagisce alla provocazione di Erlic e commette fallo.

46′ MIRACOLO DI HANDANOVIC – Sull’angolo, colpo di testa di Amian, il portiere di riflesso respinge.

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo: Correa PAGELLE

Inter Spezia 1-0: risultato e tabellino

RETI: 36′ Gagliardini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, D’Ambrosio, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, Sensi, Vidal, Barella, Cortinovis, Zanotti, Carboni, Satriano. Allenatore: Inzaghi.

SPEZIA(4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hrstov, Kiwior; Kovalenko, Sala, Reca; Salcedo, Manaj, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Verde, Nzola, Colley, Bastoni, Ferrer, Antiste, Maggiore, Nikolaou, Strelec. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Ghersini

AMMONIZIONI: 30′ Manaj 44′ Lautaro Martinez

