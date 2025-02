Moviola Torino Genoa, l’episodio chiave del match

Moviola Torino Genoa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Torino Genoa, valido per la 22ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani.

L’EPISODIO CHIAVE

1′ – Il match è iniziato

⚽45 + 1′ – GOL DEL TORINO: Morten Thorsby infila involontariamente la palla nella sua porta sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il talento del Genoa salta per intercettare la sfera calciata da corner la quale però gli sbatte addosso sulla nuca prima di carambolare erroneamente in rete. Il var non deve nemmeno intervenire: gol valido.

45′ + 1 – Fine primo tempo

⚽68′ – GOL DEL GENOA: erroraccio difensivo del Torino che regala un pallone d’oro – in errore di impostazione – a Messias. L’esterno fa tutto benissimo e dopo aver penetrato in area di rigore serve Pinamonti che da ottima posizione trafigge Milinkovic con una conclusione potente ed angolata. Il Var conferma la rete.

77′ – Capanello di uomini a centrocampo dopo uno scontro sulla linea che divide le due metà del rettagolo verde. Bravo Feliciani a sedare la potenziale rissa sul nascere!

90′ – 4′ Proteste Torino: due episodi dubbi allo scadere nell’area ospite. Prima uno scontro tra Matturro e Che Adams davanti alla porta diufesa da Leali. Poi una vistosa trattenta di Sabelli su Sanabria. Per l’arbitro non c’è nulla, ma la panchina granata continua a farsi sentire!

90′ – 5′ Il Var conferma: pur senza richiamare Feliciani ambo gli episodi sono stati appositamente valutati, nessuno dei due è ritenuto però falloso. Il Grande Torino è una bolgia!

90′ – 5′ Fine del match