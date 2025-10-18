 Moviola Torino Napoli, l'episodio chiave del match
Torino News

Moviola Torino Napoli, l’episodio chiave del match

Published

2 minuti ago

on

By

Marcenaro

Moviola Torino Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Serie A 2025/2026

L’episodio chiave della moviola del match Torino Napoli, valido per la settima giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Matteo Marcenaro, della sezione AIA di Genova. Assistenti saranno i signori Scatragli e Ceccon, quarto ufficiale invece il signor Tremolada.

MOVIOLA TORINO NAPOLI

🔴1′ – Il match è iniziato

Nulla da segnalare per il momento dalla moviola Torino vs Napoli

