Moviola Udinese-Lazio: proteste sul gol di Immobile, Oddo furibondo

Moviola Udinese-Lazio: Oddo protesta per un presunto fuorigioco di Felipe Anderson

Grandi proteste alla Dacia Arena dove in questi minuti è in corso Udinese-Lazio, posticipo della 31esima giornata di Serie A. L’episodio da moviola è arrivato al 26′ quando i biancocelesti, passati in svantaggio dopo il colpo di testa in tuffo di Kevin Lasagna, hanno gonfiato la rete con il solito Immobile.

La punta laziale ha girato in rete sul tiro-cross di Lulic, ma veementi sono state le proteste di Oddo per una presunta posizione di fuorigioco di Felipe Anderson al momento dell’assist. Rocchi si è consultato con il VAR che ha comunque giudicato ininfluente la posizione del brasiliano ai fini dell’azione. Una considerazione che ci sembra di poter giudicare corretta visto che Anderson in nessun modo interferisce sulla visuale di Bizzarri al momento del tiro di Lulic poi corretto in rete da Immobile.