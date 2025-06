Muller a Miami con Messi?: «Non ho ancora parlato con nessuno, non escludo nessuna soluzione»

Thomas Muller vicino all’Inter Miami? La risposta del tedesco, che la prossima stagione non sarà più al Bayern Monaco

Thomas Müller frena sulle voci che lo vorrebbero vicino all’Inter Miami di Lionel Messi e lascia aperto ogni scenario per il suo futuro, compresa l’ipotesi del ritiro. Il 35enne attaccante tedesco, leggenda del Bayern Monaco, è attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma con il contratto in scadenza e nessun rinnovo all’orizzonte, il suo futuro resta tutto da scrivere.

Negli ultimi giorni si erano intensificate le indiscrezioni su un possibile trasferimento in MLS, in particolare nella squadra di Messi. Tuttavia, intervistato da DAZN, Müller ha smorzato i toni: «Giocare con Messi? In linea di principio non mi dispiacerebbe, ma al momento non ho contatti diretti con l’Inter Miami». E poi aggiunge, con la consueta sincerità: «Fisicamente mi sento ancora bene, e il calcio continua a divertirmi. Ma non escludo nemmeno il ritiro. Tutto è ancora possibile, e non ho alcuna ansia a riguardo».

Müller ha sottolineato che, nel caso decidesse di continuare, sarà fondamentale trovare il “pacchetto completo” giusto: un club che offra non solo una buona proposta economica, ma anche un progetto stimolante. «Le destinazioni più esotiche o lontane hanno un vantaggio rispetto ai campionati vicini», ha ammesso, aprendo indirettamente a offerte da paesi fuori dall’Europa.

Oltre all’Inter Miami, si sono fatti i nomi anche di LAFC e FC Cincinnati: quest’ultimo detiene i cosiddetti “diritti di scoperta” sul giocatore in MLS, che gli garantiscono la priorità in caso Müller decida di sbarcare nel campionato nordamericano.

Per ora, però, il focus resta sul campo: Müller è concentrato sull’obiettivo Mondiale per Club con il Bayern. Solo dopo, probabilmente, prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.