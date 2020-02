Muller, stoccata ad Ancelotti: «Il Bayern era diventato il Far West»

Thomas Muller ha attaccato direttamente Carlo Ancelotti in un’intervista a The Athletic. Le parole dell’attaccante

Duro attacco di Thomas Muller nei confronti di Carlo Ancelotti. L’attaccante del Bayern Monaco ha parlato di quanto accaduto dopo l’addio ai bavaresi di Pep Guardiola, sostituito proprio da Ancelotti in un regno durato un anno e tre mesi.

«Quando siamo riusciti ad avere stabilità e controllo del gioco, è stato più facile per me avere un impatto positivo. E negli anni successivi alla partenza di Guardiola non abbiamo avuto successo. In effetti, a volte sembrava di stare nel Far West. Tutto ciò per cui avevamo combattuto, tutto quello che avevamo imparato nei suoi anni meravigliosi era perduto. C’era l’impressione che potesse succedere di tutto. Forse per gli spettatori è stato ancora più divertente».