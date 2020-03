Multe Napoli, c’è distanza: gli stipendi verranno «congelati»

Multe Napoli, continua la frattura tra il presidente azzurro e i giocatori. Gli arbitrati si terranno a in autunno

Non c’è ancora pace tra i giocatori del Napoli e Aurelio De Laurentiis, sulle famose multe dovute all’abbandono del ritiro da parte dei giocatori azzurri.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli arbitrati si svolgeranno in autunno. Quale saranno dunque le decisioni del presidente? Al momento si va verso il congelamento degli stipendi. Chissà come si risolverà la faccenda.