Muriel Juve, salgono le quotazioni del colombiano: la situazione

Muriel Juve, salgono le quotazioni del colombiano come possibile vice Vlahovic. La situazione sull’attaccante dell’Atalanta

Stando a quanto riportato da Tuttosport, viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare ad Alvaro Morata, la Juve torna a pensare a Luis Muriel. Il colombiano ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, che per lasciarlo partire chiede 15 milioni di euro.

Il 31enne piace molto perché vede la porta quando si trova in area di rigore ed è molto efficace anche quando attacca lo spazio con la sua accelerazione palla al piede ed, inoltre, non avrebbe problemi nel doversi sedere in panchina di tanto in tanto.