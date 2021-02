Musiala ha scelto: niente Inghilterra, giocherà per la Germania

Jamal Musiala giocherà per la Germania. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista concessa in esclusiva a The Athletic

Il centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala ha annunciato che a livello internazionale non giocherà per l’Inghilterra, nonostante lui sia ufficialmente un cittadino inglese, ma rappresenterà la Germania, la nazione in cui è nato e di cui è in possesso del passaporto.

Secondo la Bild, la prima convocazione da parte del Commissario Tecnico Joachim Löw in occasione delle prossime sfide con Islanda, Romania e Macedonia del Nord.

A livello giovanile Musiala ha giocato per l’Inghilterra, dall’Under 15 all’Under 21. Grazie alla rete realizzata ieri contro la Lazio è diventato il più giovane giocatore inglese a segnare in Champions League all’età di 17 anni e 363 giorni.