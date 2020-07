Musso: «Contro la Juve faremo una grande partita. Dybala? È un giocatore fantastico»

Il commento del portiere dell’Udinese Juan Musso sulla sfida di domani sera alla Dacia Arena contro la Juventus

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di domani sera contro la Juventus. Ecco le sue parole.

DYBALA – «E’ un giocatore fantastico. Ci piace giocare contro i migliori perché ti metti alla prova e ti spinge a dare il massimo. Ho tanta fiducia, la squadra ha trovato l’atteggiamento giusto ma sappiamo che non sarà semplice fare risultato».

MATCH – «Non possiamo promettere risultati, ma io ho fiducia e sento che ormai la squadra ha l’atteggiamento giusto: faremo una grande partita».

TITOLO CAPOCANNONIERE – «Chi vincerà tra Ronaldo e Immobile? Non so chi vincerà, ma so che sono due giocatori forti di due grandi squadre. Hanno fatto cose incredibili, ma i conti si faranno alla fine».