Musso: «I tifosi e la città di Bergamo meritano l’Europa» – FOTO

Musso: «I tifosi e la città di Bergamo meritano l’Europa». Le parole del portiere dell’Atalanta

Le parole sui social di Juan Musso dopo l’esclusione dell’Atalanta dall’Europa. Ecco le sue parole:

«I tifosi e la città di Bergamo meritano l’Europa e anche ieri l’hanno dimostrato. Dispiace moltissimo non aver raggiunto l’obiettivo ma l’anno prossimo torneremo più determinati e ambiziosi per portare l’Atalanta il più in alto possibile»