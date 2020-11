Musso Inter, l’agente: «Pronto per un top club ma ancora…»

Juan Musso sembra essere destinato a raccogliere la pesante eredità di Samir Handanovic. Ecco le parole dell’agente dell’argentino

L’agente di Juan Musso, in esclusiva ai microfoni di FcInternews, ha parlato della possibilità di approdare all’Inter.

«Le indiscrezioni sull’Inter sono periodiche e insistenti, tanto che viene definito il portiere del futuro dei nerazzurri. Se ho parlato coi dirigenti dell’Inter? ​Non in modo diretto. Ma tra agenti e persone che gravitano nell’ambito nerazzurro, come le dicevo, è emerso tale apprezzamento. ​Juan è preparato per giocarsi il posto con chiunque. Ha un livello top. Lui ammira e apprezza tantissimo Handanovic, lo rispetta. Ma Musso è pronto per una big. Che sia l’Inter o un top club europeo».