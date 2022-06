Il Real Madrid celebra Nadal: «Il 14 è un numero magico nel 2022». Il messaggio del club blanco per il tennista

Il Real Madrid celebra il suo tifoso Rafael Nadal per il 14esimo Rolan Garros della carriera.

Il messaggio: «Congratulazioni per una nuova impresa storica, Rafael Nadal, È un orgoglio godere di un grande madridista e membro onorario del Real Madrid come miglior tennista di tutti i tempi. Congratulazioni per il tuo 22° Grande Slam, il 14° Rolan Garros, senza dubbio un numero magico in questo 2022». Il Real in questa stagione ha sollevato la sua 14esima Champions.