Nagelsmann: «CR7 svalutato? Ma avete visto che muscoli?» – VIDEO

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Le sue parole.

Intervenuto in conferenza stampa, Julian Nagelsmann ha pronunciato parole importanti nei confronti di Cristiano Ronaldo. Queste le dichiarazioni del tecnico del Lipsia.

«Non vedo giocare Ronaldo da tre mesi, ma da quel che ricordo è ancora molto forte. Non so chi abbia stilato questa lista, sarei curioso di saperlo. Aspettiamo che ricominci la Serie A, guarderò la Juventus e vi farò sapere. Non credo sarà difficile per lui fare la differenza, è ancora un giocatore fortissimo. Controllo spesso il suo profilo Instagram, mi sembra un ragazzo molto ambizioso. Quando vedo i suoi addominali, che non sono proprio come i miei, capisco quanta voglia abbia ancora di allenarsi, tornerà nella top 50».