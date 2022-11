Nainggolan e l’incontro con Galliani: «Ci siamo visti in Qatar. Ecco cosa mi ha detto»

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliri, Inter e Roma, ha parlato a Het Nieuwsblad di un incontro avuto in Qatar con Galliani

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Inter e Roma, ha parlato a Het Nieuwsblad di un incontro avuto in Qatar con Galliani. Le sue dichiarazioni:

«Ho incontrato Galliani in Qatar e mi ha detto che se vogliono continuare a giocare ma a meno soldi di contattarlo che una soluzione si trova. Io mi sento ancora bene». Sogno o realtà? L’ad dei brianzoli Galliani ha sempre regalato delle sorprese in chiave mercato e chissà che non possa essere così anche per il Monza.