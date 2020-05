Radja Nainggolan ha postato un’immagine sul proprio profilo Instagram nel giorno del ritrovo del Cagliari

Come da programma oggi sono iniziati i tamponi per effettuare lo screening medico dei calciatori del Cagliari. I rossoblù sono arrivati ad Assemini alla spicciolata per evitare assembramenti: dopo il controllo della temperatura corporea hanno avuto accesso al centro sportivo per i test.

Radja Nainggolan ha voluto immortalare la giornata con una foto su Instagram: «Oggi c’è stato il ritrovo ora manca solo il campo», il messaggio del centrocampista belga.