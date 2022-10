Nainggolan si scusa con la Royal Antwerp: «Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto»

Il centrocampista si è scusato con il suo club dopo essere stato sospeso a tempo indeterminato. Le sue dichiarazioni

Radja Nainggolan, centrocampista della Royal Antwerp, è stato sospeso a tempo indeterminato per aver fumato in panchina. Queste le dichiarazioni del giocatore, che si è scusato con la società.

PAROLE – «Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto, lo dico apertamente che ho sbagliato. In quel momento proprio no ci ho pensato. Il club ha preso una decisione che accetto, anche se lo trovo un po’ pesante, ma cercherò di contribuire in un modo o nell’altro».