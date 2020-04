Nainggolan: «Tornato a Cagliari per ritrovare serenità. In futuro…»

Nainggolan racconta il ritorno al Cagliari dopo l’esperienza all’Inter, terminata in maniera burrascosa: le sue parole

Nel corso della diretta Instagram con Damiano Er Faina, Nainggolan ha parlato anche del ritorno al Cagliari.

RITORNO A CAGLIARI – «Sono tornato a Cagliari perché sono stato scaricato. Sono andato in Cina sapendo di non poter giocare le amichevole. Pensavo avessero cambiato idea e che avrei avuto una possibilità. Invece succede il contrario di quello che pensavo. Ho girato intorno per capire dove potessi andare. Giulini anche l’anno prima mi aveva chiamato perché voleva portarmi a Cagliari. Io gli rispondevo “sì, ma non so quando”, si parlava di fine carriera. Quando l’Inter mi ha messo alla porta, mi ha convinto. Era l’anno del Centenario e il Cagliari è una società conoscevo e che mi è rimasta nel cuore. C’erano altre possibilità, la Fiorentina e la Sampdoria con Di Francesco. Ma era giusto tornare a Cagliari, sono arrivati giocatori forti e si poteva fare un campionato diverso. Ho scelto Cagliari per ritrovare serenità, poi il futuro si vedrà».