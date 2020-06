Nandez-Cagliari: a lavoro per abbassare la clausola. Occhio al Napoli

Si scatena il mercato attorno a Nahitan Nandez del Cagliari: il Napoli è sulle sue tracce. Le ultimissime notizie

Settimane calde per il futuro di Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari potrebbe andare via e sta trattando con il club sardo per abbassare la sua clausola rescissoria, fissata adesso sui 38 milioni di euro.

Secondo Tuttomercatoweb, contatti in questi giorni, per tornare a trattare e riaccendere ancora una volta il mercato attorno al calciatore. Il centrocampista è finito nel mirino del Napoli di Gattuso.