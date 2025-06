Nani, arriva la verità sulla candidatura nel partito comunista portoghese

Le ultime sulla notizia circolata di una possibile candidatura di Nani, ex calciatore portoghese, nel partito comunista. I dettagli

Negli ultimi giorni è circolata online la notizia che Nani, ex attaccante di Manchester United, Sporting Lisbona, Lazio e Venezia, si sarebbe candidato alle elezioni europee con la CDU, il partito comunista portoghese. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, attirando curiosità e commenti, ma si tratta di una falsa informazione, benché con un piccolo fondo di verità.

Le elezioni in Portogallo si sono infatti già svolte lo scorso 18 maggio e Nani non risultava tra i candidati della CDU. Tuttavia, è vero che l’ex calciatore ha espresso in passato il proprio sostegno al partito. Già nel 2021, la sezione CDU di Seixal – città natale di Nani – aveva reso pubblico il suo appoggio, confermato anche in occasione delle ultime consultazioni. Dunque, sebbene non sia sceso direttamente in campo politico, il suo legame con la CDU resta esplicito e coerente nel tempo.