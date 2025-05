Nani si butta in politica: dall'ala sinistra alla... sinistra nel suo paese! Si candida con il partito comunista portoghese

Nani, ex di Manchester United e Lazio, un anno dopo il ritiro ha deciso di entrare in politica: candidato al partito comunista portoghese

L’ex stella del Manchester United, Nani, ha annunciato il suo ingresso in politica, schierandosi con la sinistra portoghese a poco più di un anno dal ritiro dal calcio. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo alla fine del 2024, al termine di una breve esperienza con l’Estrela Amadora, il campione d’Europa 2016 ha deciso di intraprendere una nuova avventura nelle istituzioni. Il suo volto è comparso sui manifesti della Coligação Democrática Unitária, la coalizione che riunisce il Partito Comunista Portoghese, il Partito Ecologista “Os Verdes” e il Partito Democratico d’Intervento, storicamente collocata nell’area della sinistra radicale. Una scelta che, con un gioco di parole inevitabile, richiama anche la fascia sinistra del campo che Nani ha occupato per gran parte della sua carriera. Tra le tappe del suo percorso calcistico anche due parentesi italiane, con la Lazio e il Venezia.

El ex futbolista del Manchester United, Nani, se unió al Partido Comunista de Portugal para las próximas elecciones legislativas del país. [Doble Amarilla] pic.twitter.com/S0lRbciIDv — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 18, 2025

Il ritorno alle urne in Portogallo – per la terza volta in tre anni – è stato il contesto che ha spinto Nani a esporsi pubblicamente in sostegno dell’opposizione. Un gesto significativo in un momento politico instabile, che ha sorpreso molti tifosi ma non chi conosce l’impegno sociale e la storia personale del calciatore cresciuto nelle periferie di Lisbona. Con un palmarès di tutto rispetto – 12 trofei con il Manchester United, 4 con lo Sporting, oltre al titolo europeo con il Portogallo – Nani si unisce al ristretto gruppo di ex sportivi che scelgono di impegnarsi attivamente nella vita politica. La sua candidatura non è ancora stata ufficialmente annunciata, ma la sua presenza nei materiali elettorali della coalizione ha già acceso il dibattito pubblico. Dopo una carriera all’insegna della velocità e della creatività sul campo, Nani sembra pronto a portare la stessa energia nella sua nuova sfida politica.