Nani celebra Cristiano Ronaldo: «101 gol? E’ un’impresa fantastica» – FOTO

Nani, giocatore del Portogallo, ha celebrato attraverso il profilo Twitter della Fifa Cristiano Ronaldo che ha segnato 101 con la maglia della nazionale lusitana. Ecco le sue parole:

«È un’impresa fantastica, ma anche qualcosa di normale per te. È motivo di enorme orgoglio far parte della tua storia, la storia del più grande di tutti i tempi»

🗣️ "It's a fantastic feat, something normal for you. For me, it gives me enormous pride to be part of your story. The story of the greatest of all time."

❤️ @luisnani | @Cristiano | @selecaoportugal 🇵🇹 pic.twitter.com/Sj7TBtKEIP

