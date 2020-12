Nel 2017 Domenech criticò la Ligue 1 che diede una deroga al Nantes per mettere sotto contratto Ranieri: oggi è lui a chiederla

Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia ai Mondiali del 2010 in Sudafrica (sua ultima esperienza in panchina) è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Nantes. Per la firma sul contratto, però, servirà una deroga da parte della Ligue 1, che vieta agli allenatori over 65 di allenare nel massimo campionato francese.

Episodio curioso dato che Domenech, nel 2017, criticò proprio questa deroga, concessa in occasione della firma dell’attuale tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri con lo stesso Nantes. Queste le parole dell’allora Assoallenatori francese: «Non posso essere d’accordo sulla deroga perché non l’abbiamo accordata a nessun allenatore francese».