Napoli, addio Milik: spunta anche il Valencia

Calciomercato Napoli: la cessione di Milik ora è un problema, spunta anche il Valencia

La trattativa con la Roma per cedere Milik sembra ormai saltata in casa Napoli. La pretendente maggiore per il polacco è così sfumata e ora per l’attaccante si fa avanti anche quell’ipotesi tribuna per un anno che potrebbe fargli saltare l’Europeo.

Il futuro di Milik potrebbe essere però all’estero, con alcune squadre interessate a lui. Come riportato da La Repubblica, tra queste ci sarebbe anche il Valencia alla ricerca di un attaccante dopo la cessione di Rodrigo al Leeds.