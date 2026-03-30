Napoli, pronto l’addio allo stadio Maradona? Spunta un paradosso economico e le altre big sono più avanti. L’analisi

Napoli, pronto l’addio al Maradona? C’è un paradosso economico e le altre squadre sono più avanti. Il focus sullo stadio

Il panorama calcistico italiano sta vivendo una profonda trasformazione strutturale che punta a colmare il distacco con le grandi leghe europee attraverso la proprietà degli impianti. Se la Juventus ha tracciato la rotta nel 2011 con lo Stadium, seguita da realtà virtuose come Atalanta e Udinese, il 2027 si preannuncia come l’anno della svolta definitiva per le metropoli. In quel periodo inizieranno infatti i lavori per i nuovi stadi di Milano e per l’impianto della Roma a Pietralata, mentre la Lazio ha già messo sul tavolo il progetto per il Flaminio. Questa corsa alle infrastrutture non è solo una questione di prestigio, ma una necessità economica per garantire ricavi costanti e diversificati che vadano oltre la semplice biglietteria domenicale, trasformando gli stadi in centri vivi sette giorni su sette.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il paradosso Napoli: vincere e crescere senza fondamenta proprie

In questo contesto di grandi manovre, il Napoli di Aurelio De Laurentiis rappresenta un modello unico e quasi inspiegabile nel panorama internazionale. In 21 anni di presidenza, partendo dal fallimento e dalla Serie C, il club è riuscito a scalare l’Everest del calcio, vincendo due degli ultimi tre scudetti e diventando una presenza fissa in Champions League senza possedere né uno stadio né un centro sportivo di proprietà. I risultati finanziari sono altrettanto clamorosi: un brand che vale 240 milioni di euro, ricavi commerciali raddoppiati in pochi anni e una dimensione globale che tocca gli Stati Uniti e l’Asia. Tuttavia, il limite è evidente nel “paradosso del Maradona”: nonostante i continui sold out, le entrate restano ancorate a circa 35 milioni di euro, una cifra che con un impianto moderno potrebbe facilmente triplicare, garantendo al club una potenza di fuoco economica senza precedenti.

La sfida di De Laurentiis tra mercato stellare e nodi urbanistici

L’ambizione del club partenopeo ha subito un’accelerazione anche sul fronte tecnico, abbandonando la politica dei soli giovani per investire su campioni affermati e pronti all’uso, come dimostrato dagli acquisti di Lukaku, McTominay e del fuoriclasse De Bruyne, pedine chiave per l’ultimo tricolore. Questa crescita sportiva, sostenuta da allenatori di fama mondiale come Conte, rischia però di scontrarsi con l’impasse burocratica legata alle strutture. Mentre il Comune di Napoli procede autonomamente al restyling del Maradona in vista di Euro 2032, De Laurentiis guarda altrove per costruire la “nuova casa” azzurra, valutando seriamente l’area dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio dopo il no ricevuto per l’area del Caramanico. La creazione di uno stadio e di un centro sportivo di proprietà non è più solo un desiderio, ma la condizione necessaria affinché il gap con le big del Nord e d’Europa non torni ad allargarsi inesorabilmente. Lo riporta il Corriere dello Sport.