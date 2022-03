Napoli, affondo del Barcellona per Koulibaly: incontro con l’agente. Le ultime

Il Barcellona starebbe spingendo per Koulibaly e avrebbe già incontrato l’agente del difensore del Napoli

Kalidou Koulibaly, per il momento, pensa a fare bene con il Napoli e a lottare per lo scudetto. Ma in estate avrà un solo anno di contratto con gli azzurri e comincerà a guardarsi intorno. E come riportato da La Gazzetta dello Sport, a essere seriamente interessato al senegalese sarebbe il Barcellona.

Nelle scorse settimane i blaugrana hanno ancora incontrato l’agente del difensore, cominciando ad abbozzare i primi discorsi e a mettere sul piatto una importante offerta d’ingaggio fino al 2026. Koulibaly è allettato e il Napoli, dal canto suo, con l’offerta giusta potrebbe lasciarlo partire.