Napoli, ag. Di Lorenzo: «Mangia la serenità del campione. Discorso scudetto aperto»

Parla Mario Giuffredi. Il procuratore fa il punto sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo, suo assistito, e del Napoli

Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato del suo assistito Giovanni Di Lorenzo.

DICHIARAZIONI – «Di Lorenzo mangia la serenità del campione perché ha una tranquillità che non è da tutti e continua a fargli fare ciò che ora sta facendo. Il rapporto dei miei giocatori con Spalletti è ottimo, lui trasmette serenità. Sta facendo un grande lavoro considerando gli infortuni e le assenze per vari motivi. Con un po’ di fortuna avrebbe avuto diversi punti in più, ma considero la stagione del Napoli ottima. Il discorso scudetto non è chiuso perché l’Inter deve ancora giocare al Maradona. Peggio di quanto è accaduto fino ad oggi non si può, la situazione può solo migliorare».