Napoli, l’agente di Hysaj: «Non pensiamo al futuro adesso»

Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj, ha parlato della situazione del suo assistito: ecco le sue parole sul futuro

Mario Giuffredi, procuratore del terzino del Napoli Hyasj, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

GIUFFREDI – «Come ho sempre detto in tutte le interviste precedenti, Hysaj ha fatto un recupero importante con Gattuso, è tornato ai suoi livelli dimostrando di essere il giocatore visto con Sarri. Gattuso ha grande stima nei suoi confronti, ma lui è allo stesso livello di Di Lorenzo, non si possono avere due giocatori di stesso livello nello stesso ruolo. Roma? Non lo so, parlare di squadre adesso, non abbiamo nemmeno la testa di pensare a quello che potrebbe essere il futuro».