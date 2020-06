Vincenzo Pisacane ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne al Napoli: le dichiarazioni del procuratore sportivo

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha commentato il futuro dell’esterno del Napoli: «Lo conosco da qualche anno. Era un amico. Poi mi ha detto che stava lasciando il suo ex agente. Abbiamo fatto una chiacchierata e poi mi ha comunicato di aver scelto me. Un giocatore così importante poteva prendere chiunque, sono contento che la scelta sia ricaduta su di me. È stato motivo d’orgoglio. Rappresentare un giocatore come lui all’età che ho, mi gratifica».

«Futuro? Ha un contratto fino al 2022. Non si può mai sapere quello che può succedere. È molto legato alla società e alla piazza. Oggi è prematuro parlare del contratto, manca ancora tempo», ha concluso Pisacane ai microfoni di tuttomercatoweb.com.