Napoli, allenamento tra gli insulti del San Paolo. Fuori prosegue la contestazione – VIDEO

ORE 17.25 – Finisce l’allenamento, i tifosi mettono nel mirino Callejon (Te ne devi andare) mentre lo spagnolo si avvia verso gli spogliatoi.

ORE 17.10 – Prosegue la contestazione al di fuori del San Paolo. Cori contro De Laurentiis (Stai vincendo solo tu) e contro la squadra (Fate giocare la Primavera, giocatori senza palle, Napoli siamo noi).

ORE 16.00 – Dopo la protesta al di fuori dello stadio San Paolo, i tifosi del Napoli si sono fatti sentire anche all’interno dell’impianto partenopeo. Alle 16, infatti, era fissato l’inizio dell’allenamento agli ordini di Ancelotti e l’accoglienza da parte dei tifosi azzurri non è stata delle migliori.

All’interno del San Paolo, infatti, è continuata la contestazione dei pochi tifosi presenti: la squadra azzurra ha fatto il suo ingresso tra i fischi (e gli insulti) del pubblico accorso alla seduta.

Il #Napoli scende in campo per l’allenamento a porte aperte (per gli abbonati)

Dai Distinti del San Paolo c’è chi urla “Merde! Via!” e fischia i calciatori sul terreno di gioco, e c’è chi ‘incita’ #Ancelotti (“Mister, vai via”) pic.twitter.com/0TTvONfm3T

— Claudio Russo (@claudioruss) November 7, 2019