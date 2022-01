Napoli, altri due addii dopo Insigne: esodo a fine stagione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli, oltre al capitano Lorenzo Insigne, si prepara a salutare altri due calciatori al termine di questa stagione

Come riferito da Repubblica, non dovrebbe essere il solo Lorenzo Insigne a lasciare il Napoli al termine di questa stagione. Il club azzurro si prepara a salutare altri due calciatori, così da alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

Si tratta di Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. Entrambi, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, non dovrebbero apporre la propria firma sul rinnovo, andando via a parametro zero.