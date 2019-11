Napoli, Ancelotti cerca calma. E intanto De Laurentiis…

Napoli, Ancelotti lavora per ristabilire la pace all’interno della squadra. De Laurentiis intanto non ci sta e pensa a come intervenire

Carlo Ancelotti vuole far tornare la situazione alla normalità all’interno del suo Napoli. Il tecnico, seppur con tanti assenti per le nazionali, sta lavorando da paciere, per ristabilire l’armonia iniziale.

Al contempo Aurelio De Laurentiis, impegnato oltre oceano, non ha digerito l’ammutinamento e studia coi suoi legali come colpire economicamente i suoi giocatori. Il patron pensa intervenire sui diritti d’immagine che detiene su ogni suo tesserato. A farlo sapere è La Gazzetta dello Sport.