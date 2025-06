Napoli, dalla Turchia interesse per Zambo Anguissa: la posizione dei partenopei

Napoli, dalla Turchia interesse per Zambo Anguissa: prima offerta inviata ai partenopei, ecco la loro risposta

Il futuro di Frank Zambo Anguissa rappresenta un nodo cruciale per il Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista camerunese si è rivelato un pilastro fondamentale nel recente Scudetto azzurro, distinguendosi per le sue doti fisiche e tecniche, pienamente valorizzate dal tecnico Antonio Conte. Con un contributo di 6 gol e 5 assist, Anguissa ha dimostrato di essere un elemento insostituibile nel cuore del centrocampo partenopeo.

Nonostante il suo contratto sia blindato fino al 2027, grazie al rinnovo unilaterale esercitato dal club sull’accordo precedente che scadeva nel 2025, la sua permanenza al Maradona non è affatto garantita. Nelle ultime ore, è emerso l’interesse del Besiktas, che ha tentato un approccio offrendo 12 milioni di euro per il giocatore. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la proposta è stata prontamente respinta dal Napoli. Il club partenopeo valuta Anguissa a un prezzo nettamente superiore e non è intenzionato a privarsene a meno di un’offerta ritenuta congrua e irrinunciabile.