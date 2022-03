Napoli, Anguissa verrà riscattato: si cerca lo sconto dal Fulham, Giuntoli a lavoro

Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno intenzione di riscattare Anguissa, ma Giuntoli chiederà lo sconto al Fulham

Frank Anguissa è stato uno dei trascinatori del Napoli a inizio stagione, salvo poi fermarsi a causa di alcuni infortuni e poi della Coppa d’Africa. Il suo futuro in azzurro, però, non è in discussione e il club si metterà presto a lavoro per riscattare il centrocampista dal Fulham.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la conferma di Anguissa è certa, ma quel che non lo è è la cifra per il riscatto. Con il club di Londra, la scorsa estate, sono stati pattuiti 15 milioni di euro per poter acquistare a titolo definitivo il camerunese, ma il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli proverà a limarla e a ottenere uno sconto.