Napoli, ascolta De Canio: «Non bisogna fare drammi, Conte sa come affrontare questi momenti; e sabato è importante solo una cosa»

Napoli, le parole dell’ex tecnico De Canio: «Conte? Lo conosco da quanto era mio collaboratore a Siena: già allora si vedeva che avrebbe fatto bene»

Gigi De Canio, ex tecnico del Napoli, ha parlato a Il Mattino in vista della sfida di sabato del Maradona contro l’Inter. Nella sua carriera da tecnico girovago per tutta l’Italia, nei suoi trascorsi a Siena aveva avuto come collaboratore Antonio Conte, ora sulla panchina dei partenopei. Di seguito le sue parole.

IL CALO DEL NAPOLI È UNA CRISI O SOLO UN INCIDENTE DI PERCORSO – «Né l’uno né l’altro. Sono le insidie del campionato, figlie anche di situazioni di difficoltà. Mi riferisco agli infortuni.»

NON C’È BISOGNO DI DRAMMATIZZARE – «Non direi proprio. Il Napoli è stato a lungo primo ed ora è ad un solo punto dalla vetta. Adesso non è che per qualche partita non giocata al meglio bisogna farne una tragedia. Anche perché le motivazioni della squadra sono sotto gli occhi di tutti e sono una garanzia per il futuro.»

IL BIG MATCH CONTRO L’INTER – «Quella sarà una partita diversa dalle altre. Una gara tra prime della classe, tra le più accreditate per lo scudetto. La favorita resta l’Inter, anche se il Napoli sta facendo la sua parte fino in fondo. Sarà sicuramente un bel match, magari un po’ difficile perché il tatticismo la farà da padrone in questi appuntamenti.»

COME AFFRONTA CONTE UN MOMENTO COME QUESTO – «All’epoca Antonio era all’inizio di una carriera brillante in cui già si intravedevano le “stimmate” dell’allenatore. È sempre stato molto determinato in ogni cosa che ha fatto: uno che è arrivato dove è arrivato grazie a queste caratteristiche fuori dal comune. Indipendentemente da quel periodo, credo si possa considerare e valutare quanto già affrontato da Conte nei momenti di difficoltà: in queste situazioni ha sempre dato prova e dimostrazione di forza.»

ESISTE UNA RICETTA PER USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE – «Non c’è una ricetta. C’è un signor allenatore come Conte che vive lo spogliatoio tutti i giorni, conosce i giocatori e le problematiche che hanno portato a questa situazione. Sono certo che saprà mettere mano nel modo giusto per trovare la giusta quadra.»

CONTE HA PARLATO DI PRESSIONE INTORNO ALLA SQUADRA – «Non credo in nessun calo mentale del Napoli. Sono situazioni che capitano: non è cosa da poco che ti manchino giocatori importanti per continuare a sviluppare un certo tipo di gioco. Gli interpreti hanno una loro rilevanza.»

COSA DEVE FARE IL NAPOLI CONTRO L’INTER – «Il Napoli non deve perdere. Un punto può essere recuperato anche dopo. Bisognerà gestire la partita con sagacia e intelligenza.»