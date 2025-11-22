 Napoli Atalanta, Conte nel post partita: «Sono molto contento della vittoria. Ecco cosa si poteva fare meglio»
Napoli News

Napoli Atalanta, Conte nel post partita: «Sono molto contento della vittoria. Ecco cosa si poteva fare meglio»

Napoli Atalanta, le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita del match ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dea

Il Napoli ritrova il sorriso battendo 3-1 l’Atalanta. Nel post partita Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Soddisfatto della vittoria, ma si poteva gestire meglio la palla nel secondo tempo, ma ci sta».

PROSSIMI IMPEGNI – «Abbiamo un calendario ricco. Adesso martedì c’è il Qarabag e dobbiamo pensare a questa sfida».

ANGUISSA – «Una tegola importante perché siamo rimasti in pochi. I centrocampisti di ruolo sono solo Lobotka e McTominay più un ragazzo come Vergara».

Pagelle Napoli Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A

napoli Prossimo turno Serie A
Napoli Atalanta 3-1: i partenopei ritrovano il successo

Neres
