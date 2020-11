Napoli: Bakayoko fondamentale per Gattuso, presto ci sarà il riscatto dal Chelsea

Tiemoue Bakayoko si è rivelato un giocatore preziosissimo per il Napoli di Gattuso: il ds Giuntoli pensa già al riscatto dal Chelsea

Era stato a lungo un obiettivo del Milan e in seguito quello del Napoli ma Tiemoue Bakayoko ha scelto la maglia azzurra e il richiamo di Gattuso. Il centrocampista può diventare domenica prossima l’uomo che cambia gli equilibri della sfida al vertice del San Paolo, fra azzurri e rossoneri. È lui l’uomo in più che può far pendere la bilancia sul piatto napoletano. Era il tassello che mancava nel modo di giocare di Gattuso per fare in modo – con il 4-2-3-1 – di poter esprimere al meglio il notevole potenziale offensivo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport ci sono i presupposti perché questo giocatore arrivato con la formula del prestito “secco” dal Chelsea, possa decidere di spostarsi stabilmente a Napoli. Sul suo cartellino i club non hanno alcun accordo scritto, ma un gentleman agreement che prevede la possibilità per il club di De Laurentiis di riscattarne il cartellino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Una operazione che potrà subire un’accelerata dopo che Gattuso avrà firmato il prolungamento del contratto fino al 2023.