Napoli, Bakayoko: «Non parlo di Scudetto. Gattuso mi ha convinto»

Tiémoué Bakayoko ha parlato del suo arrivo al Napoli e dell’importanza di Gattuso: una battuta sull’obiettivo Scudetto

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole.

«Combatteremo per stare lì in alto, ma non credo che sia il momento giusto per parlare di scudetto. Il nostro obiettivo è vincere partita dopo partita. Gattuso mi ha convinto a venire qui per giocare in una grande squadra e voglio ringraziarlo ancora. Il modulo per me non cambia, io darò il massimo in ogni caso sia se gioco a due o a tre».