Napoli Barcellona, il San Paolo invoca Maradona. Messi rimane a secco

Napoli Barcellona, un match dai mille significati. Messi rimane a secco nel tempio di Maradona. E il pubblico acclama l’ex azzurro

Orfano del gol. Lionel Messi non è riuscito a segnare nel tempio di Diego Armando Maradona: il numero 10 del Barcellona – come riportato da La Gazzetta dello Sport – è rimasto a secco nonostante l’ottimo periodo di forma. Il popolo azzurro, inoltre, all’ingresso in campo delle squadre si è fatto sentire, inneggiando Maradona: una dimostrazione d’amore, l’ennesima, nei confronti di un campione che ha fatto la storia.