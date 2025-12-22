Napoli Bologna, Fernando De Napoli pronostica: «Sulla carta i partenopei hanno più qualità, ma in campionato… Formato? Fa storcere il muso, Anguissa il mio preferito»

Napoli Bologna, Fernando De Napoli pronostica la finale di Supercoppa Italiana. Le parole dell’ex portagonista dell’epoca d’oro dei partenopei

Protagonista dell’epoca d’oro partenopea, Fernando “Rambo” De Napoli, simbolo del Napoli dei primi scudetti e della Supercoppa del 1990, analizza alla Gazzetta dello Sport il momento attuale degli azzurri di Conte alla vigilia della sfida contro il Bologna.

LE FINALISTE E IL NUOVO FORMAT DELLA SUPERCOPPA – «È giusto così, lo ha deciso anche il campo. Poi bisogna accettare le innovazioni: una manifestazione del genere fa storcere il muso, capisco le ragioni del cuore, ma produce benefici economici».

IL PRECEDENTE CONTRO IL BOLOGNA – «La squadra che ha messo più in difficoltà Conte è stata quella di Italiano. Un giorno di riposo in più serve, ma neanche poi tanto, perché quando scendi in campo dimentichi la stanchezza».

IL PRONOSTICO – «Non lo farei mai. Sulla carta, e solo su quella, il Napoli ha più qualità; in realtà, un mese e mezzo fa, con gli stessi interpreti, ha vinto il Bologna».

IL CALCIATORE PREFERITO – «Ahimè, non c’è. Ho un debole per Anguissa, calciatore quasi unico nel suo genere, un meraviglioso indemoniato. Lui e Rabiot, per caratteristiche, rientrano tra i miei gusti. Anche perché non esistono più i 10 di una volta».

LA CRISI DEL TALENTO ITALIANO – «Un Baggio, un Totti, un Del Piero, uno Zola non sono più nati. E non scomodo Maradona, inarrivabile nei secoli dei secoli».

LE ASSENZE NEL NAPOLI – «Anche col Milan gli assenti erano gli stessi e sono rimasto impressionato dalla tenuta mentale della squadra, contiana fino al midollo. Quando giocano così, calandosi nella parte con maturità, non ce n’è per nessuno: sono mostruosi».

APRIRE UN CICLO – «Il Napoli può aprire un ciclo, se non l’ha già fatto con due scudetti in tre campionati. Aggiungerci una Supercoppa aiuterebbe, ma non penso che il Bologna sia d’accordo. E Italiano è uno degli allenatori più bravi in giro. Sarà una partita senza pronostico: lo tengo per me, sono scaramantico».

LA LOTTA SCUDETTO – «Napoli o Inter. Ma non vi dico chi voto. Indovinate».