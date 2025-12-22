Napoli Bologna, si decide la Supercoppa Italiana a Riyadh! Conte e Italiano per la storia, in una finale piena di significati sportivi e simbolici

Napoli Bologna, Supercoppa Italiana: all’Al-Awwal Park va in scena una finale carica di significati sportivi e simbolici tra Conte e Italiano

È il giorno di Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana in programma oggi a Riyadh, alle ore 20 italiane (22 locali), all’Al-Awwal Park. Una sfida che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è già destinata a entrare nella memoria collettiva del calcio italiano.

Finale legittima, perché a contendersi il trofeo sono i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia. Le milanesi, pur presenti in Arabia Saudita, non sono riuscite a strappare sul campo il diritto di giocarsi il titolo. Stasera qualcuno alzerà al cielo il secondo trofeo in sette mesi: per Antonio Conte, allenatore del Napoli, sarebbe il decimo titolo in carriera; per Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, il secondo.

Due visioni, un solo trofeo

Le parole dei due allenatori raccontano filosofie diverse ma ugualmente ambiziose. Italiano sogna un Bologna capace di essere ricordato accanto a quelli immortali di Weisz, Bulgarelli, Baggio e Signori, mentre Conte è stato netto: «Conta solo chi alza la coppa». Non c’è spazio per le mezze misure, perché questa è una finale secca.

A dirigere l’incontro sarà Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como. Resta invece incerta la risposta del pubblico: pochi tifosi italiani presenti, migliaia gli spettatori sauditi, con dati ufficiali sulla prevendita che alla vigilia non sono stati comunicati.

Rinascimenti a confronto: Napoli e Bologna

Napoli-Bologna è anche il racconto di due rinascimenti. Quello partenopeo, costruito attraverso i successi e gli investimenti di Aurelio De Laurentiis, e quello rossoblù, rilanciato dalla proprietà Saputo e dalle intuizioni dirigenziali di Manna e Sartori. È la dimostrazione di un calcio italiano capace di vincere anche lontano dagli assi tradizionali di Milano e Torino.

Da una parte la tenacia del Napoli, squadra segnata dagli infortuni ma mai domata; dall’altra il coraggio del Bologna, tornato a vincere un trofeo dopo 51 anni e ora alla prima, storica finale di Supercoppa. I rossoblù, inoltre, non hanno mai vinto due finali consecutive: un altro tabù da provare a spezzare.

Conte contro Italiano: anche il destino è tattico

Il duello tra Conte e Italiano aggiunge ulteriore fascino alla serata. Sette finali già giocate in carriera per l’allenatore salentino, quattro consecutive dal 2023 per il tecnico rossoblù. Stima reciproca fuori dal campo, battaglia totale dentro.

Il precedente del 9 novembre, quando il Bologna batté il Napoli aprendo una crisi poi trasformata in rinascita tattica, è ancora vivo. Conferma che il destino, oltre che emotivo e simbolico, può essere anche tattico. Stasera, a Riyadh, il cerchio si chiuderà.