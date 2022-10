Napoli Bologna, i precedenti del match in casa degli azzurri – VIDEO

Napoli Bologna, un riassunto dei match nei precedenti giocati in casa degli azzurri: ecco come è andata – VIDEO

– Napoli in testa e con il miglior attacco: funziona tutto nella squadra di Spalletti

– L’ultimo successo a Cremona per 4-1 ha messo in mostra quanto siano decisive le

riserve della squadra azzurra

– Il Bologna è in difficoltà, 2 punti sopra la zona pericolo

– Nell’ultima gara i rossoblu hanno pareggiato in casa con la Sampdoria e sono usciti

tra i fischi del pubblico

– Totale gare: 63 Vittorie Napoli 30; Pareggi 23; Vittorie Bologna 10

– Ultima vittoria Napoli: 2021-22 3-0 18 Fabian Ruiz, 41 Insigne rig., 62 Insigne rig.

(anche l’anno scorso Napoli-Bologna si è giocata alla 10° giornata e il Napoli la

chiuse in testa alla classifica)

– Ultimo pareggio: 2011-12 1-1 24′ Acquafresca (B), 71′ Cavani (rig) (importante

pareggio per il Bologna che anche all’epoca stava poco sopra la zona retrocessione)

– Ultima vittoria Bologna: 2019-20 1-2 41 Llorente, 58 Skov Olsen, 80 Sansone

(sotto all’intervallo, il Bologna capovolge il punteggio)

– Memorabile: 2018-19 3-2 16 Milik, 37 Santander, 51 Milik, 80 Danilo, 87 Mertens

(per ben 2 volte il Bologna rimonta ma non basta per uscire indenne dal San Paolo)