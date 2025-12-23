Napoli Bologna, Conte nel post partita: «Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un torneo impeccabile. Complimenti al Bologna»

Napoli Bologna, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita

Lo stadio stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita è stato teatro della finale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Bologna. La formazione di Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Vincenzo Italiano. Le parole a Mediaset del tecnico degli partenopei:

PAROLE – «Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un torneo, compreso la partita con il Milan, impeccabile. C’era voglia di regalarci questo trofeo e di regalo ai nostri tifosi, e soprattutto di fare un buon Natale. Festeggiarlo con un trofeo in bacheca ci fa piacere. Veniamo da uno scudetto vinto e adesso anche una Supercoppa, vinta contro squadre molto forti».

ANALISI – «Sicuramente chi vince rimane, non dimentichiamoci che due anni fa il Napoli perse la finale di Supercoppa contro l’Inter. Sappiamo benissimo che nel calcio alla fine conta chi vince, nessuno va a sguardare in bacheca se sei arrivato in finale, e te lo dice uno che da calciatore ne ha perse tante. Io sono vice campione del mondo, vice campione d’Europa, tante finali perse. Quei momenti sono brutti, perché sai di aver fatto un bel percorso, ma la ciliegina sulla torta la devi mettere. Voglio fare i complimenti al Bologna per il percorso fatto, e anche a Vincenzo Italiano».

FUTURO – «o penso che il nostro lavoro è quello di ampliare le conoscenze del calciatore. Io lavoro tanto sotto questo punto di vista, e penso che ogni calciatore che ho avuto ne è uscito migliorato, tecnicamente e mentalmente. Per quanto riguarda David c’è la giocata del singolo, che prende palla e la mette all’incrocio. Pelo nell’uovo? Potevamo essere più cinici”».

