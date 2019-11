Napoli Bologna: quale è il peso di Allan

Allan avrà un grande preso in Napoli-Bologna. Bisognerà evitare di soffrire troppo nelle transizioni difensive avversarie

Né Bologna né Napoli si trovano in un buon momento di forma. Pur con problemi differenti, sono entrambe squadre che raccolgono molto meno di quanto le statistiche suggerirebbero. I felsinei, nonostante tanti giocatori di qualità tra le linee, non hanno un palleggio molto elaborato da dietro. Giocano molto sul lungo e non provano a disordinare la pressione avversaria.

In compenso, se trovano spazi tra le linee diventano molto pericolosi. Il Napoli ha problemi nelle transizioni difensive, con Allan che spesso è da solo contro tutti, non ben coperto dai compagni. Bisognerà evitare di concedere troppo agli avversari