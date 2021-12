Napoli, buone notizie per Spalletti: Manolas si allena con il gruppo

Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti: oggi Kostas Manolas ha svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo

Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Oggi Kostas Manolas ha svolto l’intera seduta con il gruppo ed è quindi a disposizione per il delicato impegno dei partenopei contro il Leicester.

REPORT – «Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto esercizi su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Fabian ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Insigne ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Manolas ha svolto l’intera seduta in gruppo. Anguissa personalizzato in campo. Terapie per Koulibaly e Lobotka».