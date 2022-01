Napoli, buone notizie per Spalletti: Petagna negativo al Covid

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Buone notizie per il Napoli e per Spalletti: Andrea Petagna è risultato negativo al Covid-19

Arrivano buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti. Come riportato da Sky Sport, Andrea Petagna, posto in isolamento fiduciario dopo il contatto con un positivo al Covid, è risultato negativo al tampone effettuato nelle ultime ore.

L’attaccante azzurro ci sarà quindi per il match di giovedì dell’Allianz Stadium contro la Juventus.